اليوم السابع
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وزير الدفاع العراقي يعلن عن تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:38 ص
وزير الدفاع العراقي يعلن عن تعاون مشترك مع مصر في مختلف المجالات وزير الدفاع العراقى
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين العراق ومصر في مختلف المجالات.
وقال عناد، في تغريدة عبر حسابه على موقع لتواصل الاجتماعي "تويتر" - وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أجريتُ زيارة إلى جمهورية مصر العربية والتقيت بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق الأول محمد زكي، كما تفقدت عددًا من مصانع الإنتاج الحربي".
وأكد: "أن العلاقة بين العراق ومصر، علاقة تاريخية وسيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات".
 
 

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