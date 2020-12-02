نيابة العطارين تستمع لأقوال كيميائية بجامعة الإسكندرية سقطت عليها سقالة

وأخذت النيابة أقوال الكيميائية حول الواقعة وكاميرات المراقبة داخل المبنى وأخذ أقوال شهود العيان من زملائها والطلاب المتواجدين فى المبنى أثناء الواقعة.

وكان قد شهد المجمع الطبى بجامعة الإسكندرية حادث مأساوى بعد سقوط سقاله على كيميائية تعمل بمعمل كلية طب الاسنان داخل الكلية أثناء مرورها باسفلها وسبب لها إصابات بالغه وصلت إلى شلل نصفى قبل زفافها بأشهر قليلة.

بدأت الواقعه عند دخول أميرة حنفى وتعمل كيميائية فى المجمع الطبى فى الساعة التاسعة صباحا وسقط عليها سقاله كاملة محملة بطوب واخشاب على رأسها فسقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى مستشفى الاميرى تلقيها العلاج وبعد إجراء فحوصات واشعات تبين أنها أصيبت بشلل نصفى .وأكد شهود عيان الواقعه أن المبنى يوجد فيه اعمال صيانه وبسبب الأمطار.

وقال أحمد منير، أحد أقاربها، أنها دخلت مستشفى الميرى التابعة للجامعة وتلقت معاملة سيئة حتى وصل رئيس الجامعة زوارها بالمستشفى وتم نقلها لإجراء اشعه الرنين بمستشفى سموحه الجامعى، ثم نقلها لإجراء العمليات بمستشفى ناريمان.

وأضاف لليوم السابع، أنها حاليا فى العناية المركزة أجرت أول عملية جراحية وفى انتظار باقى العمليات.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر فى نقطة المستشفى بالواقعة وتم تحرير محضر اخر فى قسم شرطة العطارين، مطالبا بمحاسبة المتسبب فى الواقعه وعدم توفير الأمان داخل الكلية أثناء اعمال الصيانة.

وحسب ما قال شهود عيان أنها ليست المرة الأولى فى سقوط السقالات داخل المجمع الطبى وهو نتيجة اعمال صيانه وبناء أثناء العام الدراسي.

واضاف أنهم فوجئوا صباحا بسقوط السقاله أثناء مرور الموظفه أسفلها وهرعوا إليها لإنقاذها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وطالبوا بسرعه غلق المبنى بالكامل وعدم مرور اى شخص ووضع حواجز حديدية وعلامات إرشادية بأنها منطقة عمل لمنع مرور الطلاب حرصا على أرواحهم.

وحسب التقرير الطبى الخاص بالكيميائية أميرة حنفى فهى أصيبت بكسر فى ثلاث فقرات و قطع للحبل الشوكى (شلل نصفى)، كسر مضاعف فالرجل اليسرى وجرح قطعى، كسر وتفتت ضلع من ضلوعها مما سبب نزيف داخلى ، كسر فى اليد اليمنى بالإضافة إلى عدد من الكدمات المختلفة.