نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات: سجلنا 18672 بحثا

وأعلن القاصد ،خلال الاجتماع، أن الجامعة سجلت 18672 بحثا خلال الفترة الماضية منهم 5295 بحثا فرد يا و133675 بحثا مشتركا، كما تم تسجيل 198 بحثا خلال شهر نوفمبر.

وأكد القاصد ، حرص الجامعة علي الإلتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى، والبحث العلمى طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشددا علي عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات .

وناقش مجلس الدرسات العليا بجامعة المنوفية خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا إلي جانب مناقشة نصاب الإشراف علي الرسائل العلمية بكليات الجامعة

وأكد"القاصد" علي ضرورة الالتزام بالخطة التدريسية للدراسات العليا بالكليات، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة في اطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة لتطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه حيث يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة أعضاء هيئة التدريس .

وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير، والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.