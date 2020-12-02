اليوم السابع
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خالد صلاح
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نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:48 ص
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا.. صور حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا
أسيوط - فريق المحافظات

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أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بوعى وتميز أبناء الجامعة من الطلاب وهو ما ينعكس فى أنشطتهم المتعددة داخل وخارج الجامعة بصفة عامة ، وما يقدموه من مبادرات مجتمعية وإنسانية تمثل النموذج والقدوة لشباب الجامعات فى مصر .

جاء ذلك تعقيباً على التقرير المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تفقده لانطلاق أعمال حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا والتى ينظمها فريق إيناكتس Enactus الطلابي تحت إشراف الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والمشرف الأكاديمي على الفريق والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ،وذلك فريق إيسف Epsf بكلية الصيدلة وذلك تحت إشراف أكاديمي من كلاً من الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة منى المهدي الأستاذ المتفرغ بقسم الصيدلانيات بالكلية .

وقال الدكتور شحاتة غريب، أن حملة التبرع بالدم والكشف على الأنيميا تتضمن 4 سيارات وتشهد تشجيع كافة المتواجدين بالحرم الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين على التبرع بالدم لسد احتياجات المرضى بمستشفيات أسيوط الجامعى ، كما تتضمن الحملة على تحليل طبى للكشف عن المصابين بالأنيميا مع تواجد أخصائيين لتقديم الإرشادات الصحية للحالات المصابة .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الحملة ممتدة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء داخل الحرم الجامعى 1، 2 ديسمبر ، يومى الخميس والجمعة 10- 11 فى الأندية التابعة لجامعة أسيوط ، كما كشف أن اليوم الأول أثمر عن توفير 200 كيس دم تم توجيهها بالكامل لبنك الدم المركزى بالجامعة . 

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (8)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (8)

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (1)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (1)

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (2)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (2)

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (3)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (3)

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (5)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (5)

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (6)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (6)

 

حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (7)
حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا (7)

 

 


نائب رئيس جامعة أسيوط

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الكشف عن الأنيميا

مستشفيات أسيوط الجامعية

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