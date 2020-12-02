ميلانيا ترامب فى اليوم العالمى للإيدز: نتعهد بمواصلة الوعى

كتب محمد تهامى زكى

أحيت ميلانيا ترامب، سيدة الولايات المتحدة الأولى، زوجة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، باليوم العالمى لللإيدز، الذى يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، مؤكدة تعهدها بمواصلة زيادة الوعى وإظهر كل الدعم للمرضى والمصابين بهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه نهائيا.

وكتب ميلانيا، عبر حسابها على انستجرام: "اليوم، نتذكر الأرواح الثمينة التى فقدت بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ونتعهد بمواصلة زيادة الوعى وإظهار دعمنا لأولئك الذين يعيشون مع هذه الأمراض حتى يأتى اليوم الذى يتم فيه القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بشكل نهائى".





وكانت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، أشرفت على عملية تزيين البيت الأبيض بنفسها أثناء تنسيق شجر الكريسماس ومظاهر الاحتفال استعدادا للاحتفال الأخير لها بعيد الميلاد فى البيت الأبيض خلال عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد فوز جو باين المنتظر استلامه السلطة فى يناير المقبل.

ونشرت ميلانيا ترامب، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، فيديو يوضح متابعتها لتزيين جميع طرقات البيت الأبيض بشجر الكريسماس، وحرصت السيدة الأولى الأمريكية على تفقد عملية الاستعداد للاحتفال بآخر عيد ميلاد فى البيت الأبيض، وعلقت: "خلال هذا الوقت الخاص من العام، يسعدنى أن أشارك "أمريكا الجميلة" وأشيد بعظمة أمتنا العظيمة.. معًا، نحتفل بهذه الأرض التى نفخر جميعًا بأنها وطننا".

وبمناسبة اليوم العالمى للإيدز، الذى وافق أمس الثلاثاء 1 ديسمبر، أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، أن هناك 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و690 ألف حالة وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز فى عام 2019.

وعلى الصعيد العالمى يعيش 38 مليون شخص مع فيروس نقص المناعة البشرية، مع أكثر من 12 مليون شخص ينتظرون العلاج المنقذ للحياة من فيروس نقص المناعة البشرية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن وباء كورونا الحالى قد يؤدى إلى حدوث 123 ألفا إلى 293 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و69 ألفا إلى 148ألف حالة وفاة إضافية مرتبطة بالإيدز فى العامين المقبلين.