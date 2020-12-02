ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة يستمتعن بالألعاب المائية فى الغردقة.. صور

ومارست المشاركات الألعاب المائية المختلفة الذي يبلغ عددها 35 لعبة إلى جانب السباحة داخل الحمامات الذي يبلغ عددها 32 حمام سباحة بأكبر فنادق الألعاب المائية بالغردقة .

كانت المشاركات من 23 دولة حول العالم فى مسابقة ملكة جمال البيئة والسياحة المقامة بأحد فنادق مدينة الغردقة، قدمت مساء الإثنين الماضي، استعراضا للمواهب لكلا منهن لاختيار ملكة جمال المواهب من بينهن.

وقدمت المشاركات استعراضا فنيا يعبر عن دولة كل متسابقة، حيث شكلت لجنة تحكيم لاختيار الفائزة من ضمن 23 مشاركة فى المسابقة، ضمن فعاليات المسابقة التى انطلقت منذ 25 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر.

وكانت المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة المقامة بمدينة الغردقة، زرن متحف آثار الغردقة، ضمن جولتهن بفعاليات المسابقة، وذلك لمشاهدة القطع الأثرية المختلفة، والتقطن صور تذكارية بداخله.

وأبدت المشاركات بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات خلال زيارتهن متحف آثار الغردقة انبهارهن بالحضارة المصرية العريقة وبالأخص تمثال الملكة ميريت أمون آلهة الجمال، وتأتى زيارة المتحف ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات.

كما زار المشاركات فى مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات، المقامة بمدينة الغردقة، متحف الأحياء المائية جنوب الغردقة "جراند أكواريوم"، وأبدوا انبهارهن لما شاهدنه من كائنات بحرية داخل المتحف الضخم المصنف السابع عالميا.

والتقطت الـ23 متسابقة من دول مختلفة صورا تذكارية مع الكائنات البحرية المختلفة داخل "جراند اكواريوم"، منها القروش والدلافين، والأسماك المختلفة، وكذلك مع ثعابين البحر وأسماك المانتا الضخمة.