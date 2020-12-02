مسئول أمريكى يؤكد من المرجح تطعيم 100 مليون ضد كورونا بحلول فبراير المقبل

واشنطن أ ش أ

صرّح كبير مستشارى عملية "وارب سبيد" الأمريكية المعنية بإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منصف السلاوي، اليوم الأربعاء، بأنه من الممكن تطعيم 100 مليون أمريكى ضد الفيروس بحلول شهر فبراير المقبل.

وقال السلاوى فى تصريحات له، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، :"إن جميع الاستثمارات التى خصصت لتوسيع نطاق اللقاحات والبدء فى تخزينها تسمح لنا بأن نظل واثقين من أننا سنتمكن من توزيع 20 مليون لقاح، وهو ما يكفى لتحصين 20 مليون شخص فى الولايات المتحدة فى ديسمبر".

وأطلقت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق عملية وارب سبيد (Warp Speed) لتكون ​​شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كورونا.