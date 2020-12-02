اليوم السابع
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مركز النيل للإعلام بدمنهور ينظم سلسلة لقاءات توعية بفيروس كورونا.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:53 ص
مركز النيل للإعلام بدمنهور ينظم سلسلة لقاءات توعية بفيروس كورونا.. صور جانب من اللقاءات
البحيرة - ناصر جودة

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نظم مركز النيل للإعلام بدمنهور سلسلة من الندوات التثقيفية واللقاءات الإعلامية خلال الأسبوع الماضى، والتى شارك فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين الذين تناولوا جوانب وأبعاد القضايا المطروحة وأداروا حلقات نقاشية بين جمهور الحاضرين، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتفعيلاً لتوجيهاته بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التى تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم .

 

ونفذ مركز النيل للإعلام بدمنهور لقائين إعلاميين للتوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية من الإصابة به، وتم عقد اللقاء الأول بالغرفة التجارية بالبحيرة وحاضر فيه الدكتور أيمن صادق - استشارى الأمراض الصدرية ومدير مركز الدرن بمستشفى الصدر بالبحيرة.

 

واستهدف اللقاء توعية الحاضرين من العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة بفيروس كورونا، كما تم عقد اللقاء الثانى بمدرسة الثانوية الصناعية بنين بابو حمص وحاضر فيه الدكتورة إيناس جويلى - المدير العام بالتأمين الصحى بالبحيرة، حيث هدفت الندوة إلى توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بأهم الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وأهمية التفرقة بين الاشتباه والاحتمال والإصابة بفيروس كورونا وأهم أعراض الإصابة.

 

وتم التأكيد على ضرورى اتباع العزل المنزلى والاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع مناعة الجسم و اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية بصفة مستمرة وتوفير التهوية الجيدة دائما وإجراء التحاليل اللازمة واستشارة الطبيب على الفور عند اللزوم.

 

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعى والتباعد واتباع الإجراءات الوقائية هو المصل الحقيقى ضد الفيروس.

 

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