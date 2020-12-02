مدير "الصوت والضوء" بالكرنك يعلن تنظيم عروض مجانية باللغة العربية غدا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور حاتم الصغير مدير عام منطقة الصوت والضوء بالكرنك، بأن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، قررت إقامة عرض مجاني باللغة العربية في تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس، وذلك في إطار احتفالات العالم باليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف مدير عام منطقة الصوت والضوء بالكرنك، أنه سيتم إقامة عرض مجاني للصوت والضوء باللغة العربية في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر للاحتفال بهذا اليوم العالمي، والذى تقوم به الشركة كل عام لاستقبال ذوى القدرات الخاصة والجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم ومرافقيهم لحضور عروض الصوت والضوء مجاناً والاحتفال بهم بين أحضان الحضارة المصرية القديمة، موضحاً أنه تمت دعوة العديد من دور الرعاية والجمعيات الخاصة بمتحدى الإعاقة، للتأكيد على الإهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة ضرورة مجتمعية وواجب وطني، حيث أن الصوت والضوء يهتم دائما بتوفير كافة السبل لراحة هذه الفئة لاستقبالهم في مناطق الصوت والضوء، حيث تم توفير كراسي متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوى القدرات الخاصة وكبار السن، منوهًا يجب على الحاضرين ارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدي بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي لذوى القدرات الخاصة قد تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.