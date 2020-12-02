محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.. صور

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" ناقشا خلاله التطوير المؤسسى للمحافظة فى إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لاستكمال أعمال التحول الرقمى بالمحافظة، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة .

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، بالمهندسة غادة لبيب، مؤكدا على فخره بالنجاح الذى حصلت عليه المحافظة ، والذى كان نتيجة الجهود المثمرة لمختلف الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة والمالية والتخطيط والاتصالات، مشيرا إلى أننا نفخر بأن الوطن العربى بأكمله أشاد بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه المحافظ الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات التى ساهمت فى جعل بورسعيد المحافظة النموذجية الأولى من خلال تطبيق مشروعات قومية عملاقة تتم للمرة الأولى وأهمها مشروع التحول الرقمى ومشروع التأمين الصحى الشامل، متطرقا للحديث عن مدى الاختلاف الذى شهدته محافظة بورسعيد بعد التطور الهائل فى المنظومة الصحية وتحقيق مستوى الرضا لدى المواطنين.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التى أنشأت إدارة للتحول الرقمى يديرها كوادر شبابية لافتا أن الاعتماد على العناصر الشبابية كان من الأسباب الرئيسية فى نجاح المحافظة والإشادة بها فى الوطن العربى .

ومن جانبها، قدمت المهندسة غادة لبيب التهنئة لأبناء المحافظة ، لاختيار محافظة بورسعيد أفضل محافظة فى الوطن العربى، مؤكده أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة، مشدداً على أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، مع التصدى لكل أوجه الانحرافات أو الفساد فى منظومة العمل الحكومى بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استعرضت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لاسيما الخدمية منها، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على تطوير الجهاز الإدارى للدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمى ومفاهيمه بما يساهم فى تحسين الأداء الحكومي، ويعظم من رضاء المواطنين.

وكشفت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى عن تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية فى مجال أساسيات التحول الرقمى للعاملين بالديوان العام للمحافظة فى إطار مبادرات الثقافة الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى على وجود تعاون فعال بين الوزارة والمحافظة لتطوير منظومة عمل المحافظة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمى لمواطنى المحافظة بما يساهم فى الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلي، معلنة إطلاق مبادرة شباب مصر الرقمية لتأهيل حديثى التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.