محافظ الأقصر يعتمد مبالغ مالية إضافية لاستكمال رصف وإعادة تأهيل عدد من الطرق

وأكد أسعد مصطفى، فى بيان له، على استكمال رصف طرق نجع سواقى الصياغ وكذلك إعادة تأهيل الجزيرة الوسطى بطريق سيالة بدران، كما تم الانتهاء من رصف الطريق الرئيسى بنجع الخطباء و3 من الشوارع الجانبية، وكذا الانتهاء من طريق ام النور بطول 1 كم وهو الطريق الذى يربط كنيسة الأقباط الكاثوليك حتى نجع الخطباء.

وأضاف مدير الطرق والنقل بالأقصر، أن رصف الطرق فى هذة المناطق يأتى تزامنا مع الخطة الإستثمارية لهذا العام 2020 ، مشيرا إلى توجيهات محافظ الاقصر بسرعة الانتهاء من رصف الطرق بهذة المناطق لتخفيف المعاناة عن المواطنين وخاصة الطرق التي لم ترصف من قبل "الطرق الترابية".

واكد المهندس اسعد مصطفى، على الانتهاء من رصف طرق بشرق السكة الحديد وهى مدخل نجع الجواهرة ومدخل نجع السمانين ومدخل نجع القباحى الغربى ، وجارى استكمال أعمال رصف طريق داير الناحية الذى يربط نجع الجواهرة والقباحى الغربى والسمانين والعوايدة بطول 3 كيلو متر.