محافظ الإسكندرية يتابع عمليات استخراج أسرتين من تحت أنقاض عقار منهار بمحرم بك

الإسكندرية - جاكلين منير

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار قديم مأهول بالسكان والمكون من دور أرضى وثلاث أدوار وصادر له 3 قرارات ترميم منذ عام 2000، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافط واللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس الحى .

وعلى الفور، كلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطنى العقار من تحت الأنقاض، والذى اتضح من التقرير الأولى وجود أسرتين بالعقار .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

وتناشد محافظة الإسكندرية، المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية فى حين وجود أية تداعيات أخرى .























