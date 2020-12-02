اليوم السابع
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خالد صلاح
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ليبيريا تبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتقنين تصدير الأخشاب إلى أوروبا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:33 ص
ليبيريا تبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي لتقنين تصدير الأخشاب إلى أوروبا غابات - ارشيفية
أ ش أ

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وقعت حكومة ليبيريا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتعزيز إدارة الغابات في ليبيريا في خطوة تهدف إلى تيسير صادرات ليبيريا من الأخشاب إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.
وذكرت مصادر في الحكومة الليبيرية، أنه من المنتظر أن تضمن الاتفاقية لليبيريا تصدير الأخشاب دون عوائق أو عراقيل إلى دول الاتحاد الأوروبي والأسواق الدولية الأخرى قبل شحنها.. مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على عدد من القضايا ذات الصلة المتعلقة بحالة إدارة الغابات في ليبيريا. 
وبحسب راديو منروفيا، ركزت الاتفاقية على معالجة عمليات ذبح أشجار الغابات غير القانوني وتحسين إنفاذ القانون وإدارة الغابات وتعزيز التجارة في منتجات الأخشاب القانونية في ليبيريا. 
وأكدت الحكومة الليبيرية كذلك على أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي أثمرت عن توافق الجانبين على تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لجميع أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين تم تمثيلهم في الاجتماع وحضروا التوقيع على الاتفاقية اليوم. 
 

ليبيريا

إدارة الغابات في ليبيريا

الاتحاد الأوروبي

صادرات ليبيريا من الأخشاب

صادرات ليبيريا

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