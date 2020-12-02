قلب مارادونا يثير دهشة الأطباء.. وزنه ضعف الوزن الطبيعى

كتبت فاطمة شوقى

بعد أسبوع من وفاة دييجو أرماندو مارادونا، يتم تحليل عينات البول والدم والمسحات التى تم أخذها أثناء تشريح الجثة، كما ستوفر تقييما خاصا وعميقا لقلب "الأسطورة الأرجنتينى"، الذى أثار دهشة الأطباء، حيث إنه يزن ضعف الوزن الطبيعى (500 جرام) فى أمر أثار الغموض بين المتخصصين وسيحاولون توضيح السبب.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن الأطباء الذين أجروا تشريح جثة مارادونا أفادوا أنه مصاب باعتلال عضلة القلب التوسعي، و كان يزن حوالي 500 جرام ، أي ضعف الكمية العادية ، والتي طلبوا من أجلها تحليل "نظام التوصيل" القلبي، أي الهياكل التي ينتج منها التحفيز الكهربائي الذي يسمح للقلب بالانقباض.

واكتشف الأطباء "اعتلال عضلة القلب التوسعي" في قلبه، وأشارت صحيفة "تيلام" الأرجنتينية إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى مقر قيادة الشرطة العلمية لشرطة بوينيس آيريس فى مدينة لابلاتا، وستقوم لورا كابرا أيضًا بمراجعة افتتاح التحليلات، من وحدة التعليمات الوظيفية (UFI) في بينافيدز، ونائب المدعي العام لسان إيسيدرو، كوزمي إيريبارين.