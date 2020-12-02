فلسطين تسجل 2188 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم /الأربعاء/ تسجيل 2188 إصابة جديدة بكورونا.
وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطنية /وفا/ إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و1051 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلي إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
فلسطين تسجل 2188 إصابة جديدة بكوروناالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:30 م
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم /الأربعاء/ تسجيل 2188 إصابة جديدة بكورونا.
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