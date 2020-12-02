اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:48 م
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فلبينية تحصل على لقب "ميس ايكو دريس" ضمن فاعليات ملكة جمال العالم للبيئة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:44 م
فلبينية تحصل على لقب "ميس ايكو دريس" ضمن فاعليات ملكة جمال العالم للبيئة ملكة الجمال
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حصلت ملكة جمال الفلبين المشاركة فى فاعليات مسابقة ملكة جمال العالم للبيئة والسياحة المقامة بمدينة الغردقة، بلقب "مس ايكو دريس"، وعرض خلال الفاعليات أزياء ملابس يعاد تصنيعها بمكونات تحافظ على البيئة، وذلك خلال المسابقة التي اقيمت، اليوم الأربعاء، ضمن فاعليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات، والتى يستضيفها أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة،  فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

كانت استمتعت المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمدينة الغردقة، اليوم، بالألعاب المائية بأحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، حيث أبدت ملكات جمال العالم إعجبابهن بطقس الغردقة والألعاب المائية بها

ومارست المشاركات الألعاب المائية المختلفة الذي يبلغ عددها 35 لعبة إلى جانب السباحة داخل الحمامات الذي يبلغ عددها 32 حمام سباحة بأكبر فنادق الألعاب المائية بالغردقة

كانت المشاركات من 23 دولة حول العالم فى مسابقة ملكة جمال البيئة والسياحة المقامة بأحد فنادق مدينة الغردقة، قدمت مساء الإثنين الماضي، استعراضا للمواهب لكلا منهن لاختيار ملكة جمال المواهب من بينهن

وقدمت المشاركات استعراضا فنيا يعبر عن دولة كل متسابقة، حيث شكلت لجنة تحكيم لاختيار الفائزة من ضمن 23 مشاركة فى المسابقة، ضمن فعاليات المسابقة التى انطلقت منذ 25 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر.

 


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