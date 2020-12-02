اليوم السابع
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فرنسا تؤكد عدم تنفيذ أى إجراءات مطلوبة فى خارطة الطريق الفرنسية للبنان

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:50 ص
فرنسا تؤكد عدم تنفيذ أى إجراءات مطلوبة فى خارطة الطريق الفرنسية للبنان الرئيس اللبنانى ميشال عون
رويترز

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن العقوبات الأمريكية على الطبقة السياسية اللبنانية لم تحدث أي تأثير حتى الآن ولن تساعد في تشكيل حكومة

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسعى لإحياء مبادرة فرنسية بشأن لبنان حينما يستضيف مؤتمرا دوليا للمساعدات اليوم الأربعاء، لكن الآمال في تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة وسط استمرار الخلافات بين الطبقة السياسية المنقسمة في البلاد.

وبعد أربعة أشهر من الانفجار الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، لم يقترب لبنان من تشكيل حكومة ذات مصداقية للنهوض بإصلاحات في الدولة المفلسة رغم الجهود الفرنسية لإقناع السياسيين بتنفيذ إصلاحات جزئية لمواجهة حالة الطوارئ.

وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة والمانحين الآخرين‭ ‬ينفد مع الزعماء السياسيين وكثير منهم من الوجوه المألوفة التي تولت مناصب رسمية خلال انزلاق البلاد إلى الأزمة الاقتصادية. وقدم المانحون يد العون للبنان مرارا منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.

 


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