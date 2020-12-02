اليوم السابع
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غرامة وحبس 7 أيام لصينى ضرب ممرضة بعد إجرائه اختبار كورونا.. اعرف السبب

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:01 ص
غرامة وحبس 7 أيام لصينى ضرب ممرضة بعد إجرائه اختبار كورونا.. اعرف السبب صينى ضرب ممرضة بعد إجرائه اختبار كورونا
كتب هيثم سلامة

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احتجز رجل صينى لمدة 7 أيام، كما فرضت عليه غرامة قدرها 300 يوان أى ما يعادل 34 جنيها استرلينيا بعد ضربه لممرضة أثناء إجراء مسحة لفيروس كورونا لشعوره بعدم الارتياح. وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، كشفت كاميرات المراقبة ضرب الرجل الممرضة خلال إجراء مسحة لفحص فيروس كورونا، فى مستشفى بمدينة جيلين شمال شرق الصين.

ووفقا للتقرير ادعى المشتبه به، المعروف بلقبه "لي" إن سبب هجومه على الممرضة، هو شعوره بعدم الارتياح، فيما أكدت الشرطة المحلية إنه احتجز لمدة 7 أيام وتلقى غرامة قدرها 300 يوان بسبب تصرفه.

صينى ضرب ممرضة بعد اجراءه اختبار كورونا (1)
 

وأبلغت السلطات المحلية من قبل المستشفى بعد وقت قصير من الحادث وفقا للبيان، ذهب الرجل إلى مستشفى جيلين المركزي لإجراء اختبار، والذي تضمن أخذ مسحة من مؤخرة الحلق.

صينى ضرب ممرضة بعد اجراءه اختبار كورونا (2)

وتظهر لقطات كاميرا المراقبة الرجل برفقة امرأة، فى الغرفة بينما كانت ممرضة غرفة الطوارئ تجري إجراء فيروس كورونا ويقال إن الرجل شعر بعدم الارتياح في حلقه عندما وقف فجأة من على الكرسى وصفع الممرضة التى كانت ترتدي ملابس الوقائية، ويبدو أنه  كان غاضب من عملية الاختبار.

 

وقالت متحدثة باسم المستشفى: كنا نتبع الإجراء المعتاد لإجراء اختبار فيروس كورونا، وشعر الرجل فجأة بعدم الارتياح فى حلقه لذلك ضرب ممرضتنا التى شعرت بالصدمة من الهجوم، فوقفت ثابتة لبضع ثوان قبل أن تغادر الغرفة.

 

وأكدت شرطة جيلين أنها احتجزت المشتبه به للتحقيق معه، حيث اعترف المتهم بهجومه على الممرضة ثم "شعر بالأسف على خطأه".


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