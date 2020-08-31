590 ألف طالب يعودون إلى مدارسهم فى بكين بعد عدم تسجيل إصابات بكورونا.. صور

كتب محمد سعودي

ذكرت شبكة التليفزيون الصيني الدولية "CGTN" أن حوالى 590 ألف طالب من المدارس الابتدائية والمتوسطة في بكين عادوا إلى الحرم المدرسي هذا الأسبوع، بعدما أكدت السلطات عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في المدينة منذ أسابيع.



تلاميذ في المرحلة الابتدائية بالصين

وأظهرت بعض الصور عودة الطلاب إلى مدراسهم في بكين، وهم يتبعون الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، لاسيما ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه إضافة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي.



طلاب في بكين

ونظمت المدارس، في محافظة يوتشينج، الموظفين لإجراء عمليات تطهير شاملة فى مناطق تشمل المباني التعليمية وقاعات الطعام والمساكن للاستعداد لإعادة فتح المدارس، ووفقا للسلطات المحلية، ستبدأ جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الإلزامي في مقاطعة قويتشو الفصل الدراسي الجديد فى 31 أغسطس الحالى.



طلاب يرتدون كمامات للوقاية من كورونا

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، الأحد، إن البر الرئيسى سجل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وكلها واردة من الخارج، مما يعنى عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر .



طلبة والطالبات في الصين

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم. وبلغ الآن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بكورونا فى الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.