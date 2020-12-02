صاحب واقعة سرقة البط بالبحيرة ينفى تهمة الهروب: كنت بركن العربية

البحيرة - ناصر جودة

أكد المتهم في واقعة سرقة بائعة الطيور بالبحيرة والمعروفة إعلاميًا بسيدة البط والتى أثارت الرأى العام مؤخرًا عدم شروعه فى السرقة نافيًا الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا.

وأضاف المتهم ويدعى "م .ع" محام مفصول أنه لم يهرب بسيارته للفرار من دفع قيمة المشتريات من بائعة الطيور قائلا: "كنت بحاول أركن السيارة فى مكان مناسب بعيدًا عن حرم الطريق تمهيدًا للنزول من السيارة لدفع ثمن الطيور".

جاء ذلك خلال الإدلاء بأقواله فى التحقيقات التى أجرتها نيابة قسم دمنهور برئاسة المستشار محمود السمادونى بإشراف المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابة وسط دمنهور لكشف ملابسات هذه الواقعة الغريبة.

وكانت النيابة العامة بقسم شرطة دمنهور بالبحيرة قد قررت حبس "م. ع" المتهم بسرقة طيور إحدى السيدات بمدينة دمنهور والمعروفة اعلاميا بـ"سيدة البط" 4 أيام ويجدد فى المواعيد المقررة ويأتى هذا القرار بعد احتجاز المتهم علي ذمة تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد ألقت القبض على محامٍ مفصول لاتهامه بسرقة بائعة طيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور وذلك بعد مغافلتها وسرقة" بطة" دون أن يدفع ثمنها ويأتى ذلك بعد قيام المجنى عليها بتقديم بلاغ رسمى إلى قسم شرطة دمنهور حمل رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور

وأكدت بهيجة قرقر بائعة طيور بمنطقة شبرا بدمنهور والمعروفة إعلاميًا بسيدة البط أن شخصًا يبدو عليه علامات الثراء توقف بسيارته أمام "فرش" الطيور لشراء "بطة" وغافلها ليهرب بسيارته.

وقالت مصادر أمنية إنه رغم انخفاض قيمة المسروقات المبلغ عنها وهي المتمثلة فى ثمن الطيور إلا أنه تم الاهتمام بالبلاغ مراعاة للبعد الإنسانى للسيدة المجنى عليها.

وأضافت المصادر أنه فور تقدم بائعة الطيور ببلاغها إلى قسم شرطة دمنهور تحركت قوة امنية لضبط المتهم وذلك بعد تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومتابعة خط سير سيارة المتهم.