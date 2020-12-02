اليوم السابع
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خالد صلاح
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سنغافورة تصبح أول دولة تقر بيع اللحوم المنتجة فى المعامل

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:55 ص
سنغافورة تصبح أول دولة تقر بيع اللحوم المنتجة فى المعامل لحوم - صورة أرشيفية
رويترز

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أعطت سنغافورة شركة إيت جاست الأمريكية الجديدة الضوء الأخضر لبيع لحوم الدجاج المنتجة في المعامل فيما تقول الشركة إنها أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم لما يطلق عليه اللحوم النظيفة التي لا تأتي من ذبح الحيوانات والدواجن.

ويتنامى الطلب على بدائل اللحوم بسبب مخاوف المستهلكين المتعلقة بالصحة والحيوان والبيئة. وتزايد ظهور خيارات اللحوم المنتجة من النباتات التي روجت لها شركتا بيوند ميت وإيمبوسيبول فودز على أرفف المتاجر وقوائم الطعام في المطاعم.

لكن ما يطلق عليه اللحم النظيف أو المنتج من خلايا خارج الحيوانات ما زال في مراحله الأولى.

وقالت شركة إيت جاست اليوم الأربعاء "أول موافقة تنظيمية في العالم للحوم عالية الجودة المنتجة من خلايا حيوانية للاستهلاك الآدمي الآمن تمهد الطريق لإطلاق تجاري محدود مرتقب في سنغافورة".

 


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