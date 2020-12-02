"سفاح الفولجا".. روسي يقتل 26 سيدة مسنة بـ"حبل الغسيل"

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن المحققون الروس أنهم ألقوا القبض على الرجل المسؤول عن 26 جريمة قتل نُسبت إلى الجاني المعروف منذ سنوات فقط باسم "مجنون الفولجا".

وبحسب صحيفة الجارديان، قالت لجنة التحقيق الروسية إن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا يُدعى راديك تاجيروف ، اعترف بسلسلة من 26 جريمة قتل لنساء مسنات أرعبت وسط روسيا بين عامي 2011 و 2012، وتم التعرف عليه باستخدام أدلة الحمض النووي، بصمات الأحذية، وأدلة أخرى من مسرح الجريمة .

وكان تاجيروف قد رسم طريقه إلى شقق النساء المسنات اللائي يعشن بمفردهن من خلال انتحال شخصية كهربائي أو سباك أو عامل مرافق، وبمجرد دخوله، كان يتغلب على النساء ويخنق ضحاياه إما باستخدام يديه أو بأشياء قريبة بما في ذلك حبل الغسيل، وكانت الغالبية العظمى من ضحاياه أكبر من 70 عامًا.

وغالبًا ما كان يسرق ضحاياه، لكنه في بعض الحالات ترك الأشياء الثمينة كما هي، وكان يرتدي قفازات ويعقم مسرح الجريمة قبل مغادرته لإفشال المحققين.

وتم تسجيل جرائم القتل، التي وقع معظمها بين عامي 2011 و2012، في عدد من المدن الروسية ويشتبه في حدوث عمليات قتل أخرى في جبال الأورال، على الرغم من عدم تحديد العدد الدقيق لضحاياه على الإطلاق.

وبدا أن القاتل المتسلسل هدأ بعد عام 2013، لكن موجة القتل في المنطقة في عام 2017 جددت المخاوف بين الجمهور، وعرضت الشرطة في عام 2019 مكافأة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني مقابل معلومات أدت إلى اعتقاله.