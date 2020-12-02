اليوم السابع
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الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:33 م
خالد صلاح
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زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط اليونان

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:40 م
زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط اليونان زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 4.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة ثيفا وسط اليونان.
وذكر معهد أثينا لرصد الزلازل - وفقًا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الإلكترونية اليوم /الأربعاء/ - أن الهزة الأرضية وقعت ظهر اليوم في الساعة 12:54 بالتوقيت المحلي (10:54 بتوقيت جرينتش) على بعد 11 كيلومترًا شرق مدينة ثيفا وعلى عمق 5 كيلومترات. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي شعر به أيضًا سكان العاصمة أثينا.


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مدينة ثيفا

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