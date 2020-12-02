رويترز: فلسطين تتسلم مستحقاتها المالية من إسرائيل بعد التوصل لاتفاق

رويترز

أفاد مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء بأن إسرائيل حولت للسلطة الفلسطينية كافة المستحقات المالية الخاصة بالضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاث في المئة.