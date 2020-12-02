اليوم السابع
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رئيس مدينة البياضية يستقبل وفد التخطيط العمرانى لدراسة مخطط قرية الروافعة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:49 م
رئيس مدينة البياضية يستقبل وفد التخطيط العمرانى لدراسة مخطط قرية الروافعة وفد التخطيط العمرانى لدراسة مخطط قرية الروافعة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، وفد هيئة التخطيط العمرانى، لإعداد دراسات المخطط الإستيراتيجى، لقرية الروافعة الغربية بمركز البياضية.

وتضم مجموعة العمل خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية بنية أساسية وطرق وأقتصاد، حضر اللقاء محسن ربيع نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد العراقى أستشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الأقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.
 
وتضمن الحضور تمثيل من الاهالى بالقرية، حيث تضمن الاجتماع مناقشه خطه التطوير بالقرية واهم المشروعات بها والحيز  العمرانى المقترح، كما اشاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضيه بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنميه العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصا على مواصلة وتكامل ماتم انجازة فى هذا المجال، كما اجتمعت اللجنة مع شركاء التنميه واستمعت لهم لوضع مطالبهم قيد التنفيذ. 
 
 
 
 

 


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