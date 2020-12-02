رئيس مدينة البياضية يستقبل وفد التخطيط العمرانى لدراسة مخطط قرية الروافعة

وتضم مجموعة العمل خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية بنية أساسية وطرق وأقتصاد، حضر اللقاء محسن ربيع نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد العراقى أستشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الأقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.

وتضمن الحضور تمثيل من الاهالى بالقرية، حيث تضمن الاجتماع مناقشه خطه التطوير بالقرية واهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح، كما اشاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضيه بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة بالتنميه العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصا على مواصلة وتكامل ماتم انجازة فى هذا المجال، كما اجتمعت اللجنة مع شركاء التنميه واستمعت لهم لوضع مطالبهم قيد التنفيذ.