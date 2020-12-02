اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس فنزويلا يعلن استعداده للتنحي عن الحكم حال فوز المعارضة بالانتخابات البرلمانية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:32 ص
رئيس فنزويلا يعلن استعداده للتنحي عن الحكم حال فوز المعارضة بالانتخابات البرلمانية نيكولاس مادورو
أ ش أ

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء أنه مستعد للتنحي إذا فازت المعارضة الفنزويلية بالانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر الجاري.
وقال مادورو - في كلمة ألقاها في العاصمة كاراكاس، وأوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إذا فازت المعارضة، سأتنحى عن منصبي كرئيس"، مضيفا أن مصيره في أيدي الفنزويليين.
يشار إلى أن الوضع في فنزويلا تصاعد بشكل حاد بعد أن أعلن زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي ألغت المحكمة العليا تعيينه كرئيس للبرلمان قبل يومين، نفسه رئيسا بالنيابة في 23 يناير 2019.
واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية به كرئيس مؤقت للدولة، وانضمت إليها دول مجموعة ليما، باستثناء المكسيك، ودول منظمة الدول الأمريكية ومعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ووصف مادورو ما جرى حينها بأنه محاولة انقلاب، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فيما أعربت روسيا وبيلاروس وإيران والصين وكوبا ونيكاراجوا وسوريا وتركيا عن دعمها له كرئيس شرعي للبلاد.

نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي

الرئاسة الفنزويلية

المعارضة الفنزويلية

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