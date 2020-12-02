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رئيس جامعة بنى سويف: الطفلة شروق تحتاج لعملية قسطرة وليست "قلب مفتوح"

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:58 م
رئيس جامعة بنى سويف: الطفلة شروق تحتاج لعملية قسطرة وليست "قلب مفتوح" رئيس الجامعة خلال زيارته للطفلة شروق
بنى سويف - هانى فتحى

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توجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، للمستشفى الجامعى لاستقبال الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل وأسرتها، بعد استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بعلاجها على نفقة الدولة لعدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها، ليتم حجزها على الفور بوحدة الرعاية المركزة، والطفلة تعاني منذ ولادتها من وجود ثقبين بالقلب، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وهي ابنة مركز الفشن بمحافظة بني سويف وتبلغ من العمر حاليا ست سنوات. 

ووجه رئيس الجامعة، الفريق الطبي المعالج للطفلة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، ويقوم الدكتور طارق رفعت أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعي بمتابعة الحالة، والذى أكد أن الطفلة تحتاج إلى عملية قسطرة وليست عملية قلب مفتوح. 

وأضاف الدكتور منصور أن تلك الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية ليست بجديدة بل تأتي ترسيخا لمبدأ الرئيس الإنسان في التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط، وأن الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة يعملون معا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالى المحافظة. 

 


الطفلة شروق

والد الطفلة شروق

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السيسى

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