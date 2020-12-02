رئيس جامعة بنى سويف: الطفلة شروق تحتاج لعملية قسطرة وليست "قلب مفتوح"

ووجه رئيس الجامعة، الفريق الطبي المعالج للطفلة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، ويقوم الدكتور طارق رفعت أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعي بمتابعة الحالة، والذى أكد أن الطفلة تحتاج إلى عملية قسطرة وليست عملية قلب مفتوح.

وأضاف الدكتور منصور أن تلك الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية ليست بجديدة بل تأتي ترسيخا لمبدأ الرئيس الإنسان في التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط، وأن الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة يعملون معا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالى المحافظة.