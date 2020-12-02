اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يفتتح اليوم المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:00 ص
رئيس جامعة أسيوط يفتتح اليوم المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الأربعاء وقائع افتتاح المؤتمر السنوى لقسم أمراض القلب والذى ينظمه القسم بقاعة المؤتمرات بمستشفى القلب الجامعى.

وصرح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن من المقرر أن يشهد المؤتمر كذلك حضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومشاركة نخبة متخصصة فى مجال أمراض القلب والمجالات الطبية المتعلقة به من أساتذة كلية الطب بالجامعة وعدد من الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام العربى مدير مستشفى القلب الجامعى ورئيس القسم ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يأتى ضمن الأنشطة العلمية للقسم ويهدف إلى مناقشة الجديد فى هذا التخصص مع عرض حالات مرضية من واقع العمل وذلك من خلال 6 جلسات علمية.

 

 


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