حسن جمال صاحب صورة الوحدة الوطنية بين الشيخ والقمص: رزق من عند ربنا

الأقصر – أحمد مرعى

التقى "اليوم السابع"، الشاب الأقصري حسن جمال، صاحب صورة الشيخ والقمص على محطة سكك حديد نجع حمادي، والذي نجح في تجسيد المحبة والوحدة الوطنية من خلال التقاط صورة للقس والشيخ يلقيان على بعضهما التحية، دون أن يلاحظ أي منهما أن في هذه اللحظة تلتقط صورة لهما، والتي أثارت إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا منذ أن نشرها حسن على صفحته الخاصة بموقع "الفيس بوك".

وقال الشاب حسن جمال، الطالب بكلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، في لقاء حصري مع "اليوم السابع"، إن الله رزقه بتلك الصورة البديعة ولم يتوقع تلك الضجة الكبيرة عليها، متحدثًا عن كواليس الصورة، قائلاً: "كنت راكب قطار الساعة 8 الصبح، وراجع بلدي الأقصر، عشان أقضى إجازتي من الكلية مع أسرتى، وفى طريقى القطار وقف عند محطة نجع حمادى، ولفت نظرى وأنا أطل من الشباك إن فيه شيخ جاى من بعيد وشاهدت من الناحية الأخرى، شاهت قس، فقررت أصورهما، وهما ماشيين قصاد بعض، لكن تفاجأت أنهما سلما على بعض فى نفس الوقت، فرحت جدًا بالصورة اللى اعتبرتها رزق من ربنا".

وأشار الشاب حسن جمال، إلى أنه لم يعمل بمجال التصوير الفوتوغرافى، ولكن يهوى التصوير، لذلك تلتقط عينه كل ما هو مميز حوله، ويوثقه بكاميرا هاتفه، حيث قال: "أنا مش بشتغل فى التصوير، لأني مش معايا كاميرا للأسف، بس أنا بحب المجال ده وبحب أوثق اللحظات المميزة، بكاميرا التليفون بتاعي، وبدأت الموضوع ده من سنة تقريباً".

وأوضح الطالب حسن جمال، أنه يحلم بتجميع سعر كاميرات احترافية خلال الفترة المقبلة، لتساعده على التقاط المزيد من الصور، مؤكدًا على أن حلمه المستقبلي العمل مصورًا داخل النادي الأهلي الذي يعشقه من الصغر، ويتمنى أن يلتقط أفضل الصور لنجوم النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وحققت صورة "الشيخ والقس" رد فعل قوى على مواقع التواصل الإجتماعى، وانتشرت بين الصفحات المختلفة، لدرجة أدهشت صاحب الصورة حيث قال: "مكنتش متخيل رد الفعل ده كله بصراحة على الصورة، لأن أنا الريتش عندي مش عالي خالص، فحسيت إنها هتعدي عادي، بس ردود الفعل، خلتني أحس بدعم كبير أوي من الناس، وممكن أفكر أعمل "سيشن عن الوحدة الوطنية، بعد نجاح الصورة".