اليوم السابع
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تموين الأقصر يعلن تفاصيل صرف السلع الغذائية والخبز المدعم للمواطنين خلال نوفمبر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:23 م
تموين الأقصر يعلن تفاصيل صرف السلع الغذائية والخبز المدعم للمواطنين خلال نوفمبر الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اإنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 78.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6  مليون رغيف / يوم من خلال 305 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3750 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 595 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.43 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 66490 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أكتوبر.

كما تم صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وذلك من خلال 448 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة.
 
كما تم توزيع وتسليم عدد819 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد. 
 
وأضاف وكيل ووزارة التموين، أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 307706 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 12384 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي  المحدد.
كما تم تحرير عدد 711  محضر ومخالفة تموينية منها عدد 220  مخالفة ضد المخابز  "نقص وزن، مواصفات،غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة"، وعدد 450قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 41  قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. 
 
كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام .
وتهيب المديرية بالسادة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .
 

 


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