تموين الأقصر يعلن تفاصيل صرف السلع الغذائية والخبز المدعم للمواطنين خلال نوفمبر

كما تم صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وذلك من خلال 448 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة.

كما تم توزيع وتسليم عدد819 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وأضاف وكيل ووزارة التموين، أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 307706 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 12384 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

كما تم تحرير عدد 711 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 220 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات،غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة"، وعدد 450قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 41 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام .

وتهيب المديرية بالسادة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .