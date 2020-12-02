"تلوث الغذاء بالسموم الفطرية" دورة تدريبية بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع سواء داخل الجامعة أو خارجها، لافتا أن الجامعة تنظم العديد من البرامج التدريبية التى تحقق ذلك الهدف، ويحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين كلا فى مجاله تنظمها إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة
وعقد اليوم دورة تدريبية بعنوان "تلوث الغذاء بالسموم الفطرية" وتعقد على مدار يومى 3،2 ديسمبر الحالى، حاضر بها الدكتورة حنان أحمد المرزوقي أستاذ النباتات الفطرية بكلية الزراعة.
وتناولت المحاضرة تلوث الغذاء بالسموم الفطرية بالطرق المباشرة والغير مباشرة وأنواع السموم الفطرية ، كما وضحت تأثير السموم الفطرية على الإنسان والحيوان، طرق التخلص من السموم الفطرية، وعرض نبذه عن المواد الغذائية التى تحتوى عن السموم الفطرية.
أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وحضر التدريب طالبات مدرسة محمد حسانين الثانوية، والعاملين بكلية الزراعة ،السياحة والفنادق ، الطب البيطرى ، مديرية التربية والتعليم ، إدارة جنوب الإسماعيلية .
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