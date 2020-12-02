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ترامب يدعو الأمريكيين لدعم مرشحين جمهوريين فى انتخابات الشيوخ بجورجيا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 07:52 م
ترامب يدعو الأمريكيين لدعم مرشحين جمهوريين فى انتخابات الشيوخ بجورجيا ترامب
كتب محمد سعودي

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أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، دعمه لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في ولاية جورجيا بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، حيث كتب عبر تويتر مساء اليوم: "سوف نذهب إلى جورجيا لحضور تجمع ترامب الكبير لدعم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العظيمين، وهما ديفيد وكيلي. إنهم أناس رائعون يحبون بلادهم ويحبون دولتهم. يجب أن نعمل بجد ونتأكد من فوزهم".

دونالد ترامب عبر تويتر
دونالد ترامب عبر تويتر

ويأتي ذلك بعدما دعا ترامب، حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب إلى إلغاء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بالولاية، مجددا مزاعمه التي لا تستند إلى دليل بشأن وجود تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت الشهر الماضي.

وقال ترامب في تغريدة له: "افعل شيء ما يا بريان كيمب، لقد سمحت بخضوع ولايتك للاحتيال .. يجب أن نتحقق من التوقيعات ونحصي المظاريف الموقعة مقابل بطاقات الاقتراع ثم نلغي الانتخابات، فلن تكون هناك حاجة لها.. سنفوز جميعا".

وكان ترامب قد خسر ولاية جورجيا أمام جو بايدن في انتخابات الرئاسية وتمت إعادة فرز الأصوات مرة أخرى بالولاية، فيما أكد براد رافنسبرجر أكبر مسؤول انتخابى فى ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن فى سبيله للفوز بأصوات الولاية فى المجمع الانتخابى بعد ثانى عملية لإعادة فرز وإحصاء الأصوات بالولاية، ويدحض ذلك مزاعم بأن التصويت شهد تزويرا.

وقال رافنسبرجر، وهو جمهوري، "يبدو أن نائب الرئيس بايدن سيفوز فى جورجيا وهو رئيسنا المنتخب" وأشار إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعد أن طالبت بها حملة إعادة انتخاب الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.


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