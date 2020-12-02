ترامب يؤكد ترشحه لانتخابات 2024 حال إقرار فوز بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أخيرًا علنًا لأول مرة أنه يريد الترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، على الرغم من أنه لم يتنازل رسميًا حتى الآن عن سباق 2020.

وأظهرت مقاطع فيديو لحفلة عيد الميلاد في البيت الأبيض، والتي أوردتها بوليتيكو ووسائل إعلام أمريكية أخرى، ترامب وهو يخاطب تجمعًا يتكون أساسًا من أعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية، حيث قال الرئيس للمجموعة: "لقد كانت أربع سنوات رائعة". "نحن نحاول القيام بأربع سنوات أخرى.. أو سأراكم بعد أربع سنوات".

خلال الحفلة، أدلى الرئيس مرة أخرى حول تزوير الانتخابات وتحدث عن تطوير لقاح لفيروس كورونا، واصفا إياه بـ"المعجزة الطبية". كان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا يريد أن يدعى الرئيس المنتخب جو بايدن الفضل في التوصل الى اللقاحات قائلاً: "اللقاح كان أنا".

تم إعلان بايدن باعتباره الفائز في الانتخابات من قبل جميع الشبكات الإخبارية الكبرى في الولايات المتحدة، حيث حصل على 306 أصوات هيئة انتخابية مقارنة بـ232 صوتًا لترامب، لكنه لم يتنازل بعد وأشار إلى أنه لن يقبل النتيجة بغض النظر عما يحدث. مع التحديات القانونية المتبقية له.

ومع ذلك، فقد بدأ العملية الانتقالية في الحكومة الأمريكية وأخبر المراسلين في أول مؤتمر صحفي له منذ الانتخابات أنه سيترك البيت الأبيض بسلام إذا قام المجمع الانتخابي بتعيين بايدن رئيساً هذا الشهر.

تأتي تصريحات ترامب، حول احتمال تشغيل 2024 بعد أسابيع من التكهنات ووسط العديد من التقارير التي تفيد بأنه أخبر مؤيديه ومستشاريه بشكل خاص أنه يفكر في المحاولة مرة أخرى للبيت الأبيض في الفرصة التالية المتاحة، وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن ترامب يفكر في إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024 في يوم تنصيب جو بايدن في 20 يناير ، من أجل إحداث أقصى قدر من الاضطراب وسرقة أضواء خليفته.