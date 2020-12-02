تحرير 43 محضر تموينى ضد محال تجارية ومخابز بلدية بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك بنطاق" النوبارية - كوم حمادة - حوش عيسي"، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتوصيل الدعم لمستحقيه ولمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية المعروض والبيع بالسعر الرسمى والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر ضد مخابز مخالفه عبارة عن "نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج - تحرير محضر غش تجارى وضبط مبيدات منتهيه الصلاحيه ب 19 عبوة سعه العبوة 100 مل" بالنوبارية.

- تحرير 11 محضر ضد أصحاب محالات تموينيه وتجارية ومستوعات غاز وجزارة مخالفة بمركز ومدينة كوم حماده.

- تحرير 14 محضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وإغلاق مواعيد العمل الرسمية بدون إذن قانونى وتحرير 9 محاضر ضد أصحاب محلات تجاريه عبارة عن "محل تجارى يقوم ببيع الأدوية البشرية بكميات كبيره غير مخصص لبيع الأدوية البشريه بعزب حوش عيسى - بيع سكر ناقص الوزن - محل بقالة يقوم ببيع سلع غذائيه منتهيه الصلاحيه - سوبر ماركت لعدم الاعلان عن الأسعار - إنتاج خبز ناقص الوزن - إغلاق المخبز فى مواعيد العمل الرسمية بدون إذن قانوني"، بمركز ومدينه حوش عيسى.

حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين

حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين