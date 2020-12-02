اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة المنصورة لمدة 7 ساعات بسبب أعمال الصيانةً

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:26 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة المنصورة لمدة 7 ساعات بسبب أعمال الصيانةً انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مناطق حي شرق المنصورة – جزء من حي غرب المنصورة – جزء من مركز المنصورة ( وحدة محلية نقيطة – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية برق العز – وحدة محلية كوم الدربي)، وذلك اعتباراً من الساعة 11مساء اليوم الأربعاء حتي الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 3 /12/2020، وذلك لأعمال صيانة طارئة علي خط المياه العكرة الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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