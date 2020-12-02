اليونيسيف: 22 ألف طفل نيجيرى أصيبوا بالإيدز فى العام 2019

وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن 22 ألف طفل فى نيجيريا أصيبوا بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، العام الماضي، وأوضحت المنظمة في تقرير لها بمناسبة "اليوم العالمى للإيدز"، الموافق 1 ديسمبر من كل عام أن "فيروس الإيدز أصاب 22 ألف طفل نيجيرى بأعمار بين 0 ـ 14 عاما، في 2019".

وأضافت بحسب " روسيا اليوم"، أن "عدد الأطفال المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن بلغ 150 ألفا"، معربة عن قلقها إزاء الأمر، وأشارت إلى أن "110 آلاف طفل بالعالم فقدوا حياتهم في 2019، إثر إصابتهم بالإيدز، بينهم 13 ألفا فى نيجيريا"، ويهاجم فيروس "الإيدز" جهاز المناعة في الجسم البشرى، ويعطل عمله، ويتسبب في إصابته بالضعف والوهن ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض.