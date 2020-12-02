النمسا تعلن تمديد إغلاق المسارح ودور السينما حتى 6 يناير المقبل

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قرر مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق المسارح ودور السينما حتى 6 يناير المقبل.

وقال كورتس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إن تخفيف الإغلاق المطبق في النمسا والذي ينتهي يوم الاثنين المقبل سوف يشمل عودة عمل المتاحف والمكتبات في القطاع الثقافي، مشددا على ضرورة توفير عشرة أمتار مربعة على الأقل لكل زائر وارتداء حماية للفم والأنف.

من جانبه، قال نائب المستشار فيرنر كوجلر، في المؤتمر الصحفي، "نحن نعلم أنه أمر صعب ونشكر العاملين في المجال الثقافي على تفهمهم...لا نريد تجاهل حقيقة أن الفن والثقافة هما جزء أساسي من الحياة في بلادنا".

وأضاف كوجلر أنه سيتم إجراء إعادة تقييم لوضع الوباء في منتصف ديسمبر الجاري في وضوء تخفيف القيود الذي يبدأ الاثنين