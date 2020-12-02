النفط الليبية تتفق مع شركة شلمبرجير على التعاون لإعادة فتح الآبار المغلقة

رويترز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة فى إعادة فتح آبار النفط المغلقة فى ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج.