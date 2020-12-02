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النفط الليبية تتفق مع شركة شلمبرجير على التعاون لإعادة فتح الآبار المغلقة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 06:00 ص
النفط الليبية تتفق مع شركة شلمبرجير على التعاون لإعادة فتح الآبار المغلقة ليبيا
رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة فى إعادة فتح آبار النفط المغلقة فى ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج.

وذكرت المؤسسة أن الاجتماع انعقد أمس الثلاثاء وتم خلاله "مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج".

 


ليبيا

النفط الليبية

طرابلس

شلمبرجير

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