اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 04:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العدل الأمريكية تحقق فى تحويل أموال محتمل إلى البيت الأبيض مقابل عفو رئاسى

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:00 ص
العدل الأمريكية تحقق فى تحويل أموال محتمل إلى البيت الأبيض مقابل عفو رئاسى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق وزارة العدل الأمريكية فى جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية مرتبطة به مقابل إصدار عفو رئاسى، وفقا لسجلات محكمة فدرالية تم الكشف عنهه، وقالت شبكة "سي إن إن" إن هذه القضية هي أحدث تطور قانونى فى الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية فيدرالية، كما تأتى تزامنا مع تزايد احتمال منح ترامب العفو لأولئك الذين كانوا موالين له، بحسب"روسيا اليوم".

ولم تكشف سجلات المحكمة عن جدول زمني لمخطط تحويل الأموال المفترض أو أي أسماء لأشخاص يُحتمل أن يكونوا متورطين، وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن ترامب قد يستخدم سلطته الواسعة فى العفو، ليشمل حلفاءه وبعض أقاربه فى محاولة لتسوية بعض المسائل القانونية قبل خروجه من البيت الأبيض.

ويرى ترامب منذ فترة طويلة أنه تم استهدافه وحملته بشكل غير قانونى، وأن شركاء حملته واجهوا مشاكل بسبب ارتباطهم به.


دونالد ترامب

أمريكا

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

عفو رئاسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ميلانيا ترامب تشرف على تزيين البيت الأبيض للاحتفال بأخر عيد للميلاد.. فيديو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 11:44 ص

صور.. أمطار غزيرة فى واشنطن تضفى صورة جمالية للبيت الأبيض

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:00 ص

ميلانيا تعقد اجتماعات لكتابة مذكراتها فى البيت الأبيض.. وترامب يبارك الخطوة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:20 م

بايدن يكتب صفحة جديدة لدور المرأة فى عالم الحكم والسياسة.. الرئيس الأمريكى المنتخب يختار نائبة له ويعين فريقا نسائيا لإدارة الاتصالات بالبيت الأبيض لأول مرة.. وتوقعات بتولى سيدة قيادة البنتاجون

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 02:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة