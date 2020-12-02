السفير السعودى بالقاهرة يهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ 49

كتب هيثم سلامة

تقدم أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، بخالص التهاني لشعب الإمارات الشقيق وقيادته، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدول الإمارات.

وكتب السفير أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر: "أجمل التهاني مقرونة بأطيب الامنيات بدوام الامن والاستقرار، والتقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي".



السفير السعودى بالقاهرة أسامة نقلى

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء باليوم الوطني الـ 49، وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشي جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020، إلا أن الإمارات نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.

وقد تزينت مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية فى مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات.

فى دبى تلألأت أضواء LED على امتداد برج خليفة بطوله البالغ 828 مترًا باستعراض ضوئي أنار سماء المدينة وتلونت الآفاق بكلمات وصور تعرف سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بالمنصات التي تبث الاحتفال الرسمي "غرس الاتحاد" مساء 2 ديسمبر، فيما انعكست مقاطع فيديو احتفالًا بهذه المناسبة على برج أدنوك في أبوظبي، وجامعة خليفة، وفندق W أبوظبي في جزيرة ياس.

وفي 2 ديسمبر، ستزين عروض ضوئية مبهرة واجهات مجموعة من أشهر المباني والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

وتمثل الاحتفالات فى هذا العام تدشينًا لاستعدادات احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي والذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد.