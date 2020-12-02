الرئيس السيسى يرسم البهجة على قلب الطفلة شروق ونقلها للمستشفى.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

يقدم "اليوم السابع"، فيديو لايف مع أسرة الطفلة شروق مصطفى محمد، عقب استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تفاجأ بها والدها الذى لديه محل تجارى بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، لعلاج ابنته وتلقيه اتصال تليفونى من رئاسة مجلس الوزراء يطالبون بالتوجه إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

وتنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، والتى تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن، بمحافظة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

استقبل مستشفى كلية الطب بجامعة بنى سويف، الطفلة وتم إجراء الفحوصات الأولية للطفلة وتم حجزها تحت الرعاية الطبية العاجلة بالمستشفى لتحديد نوع العملية التى سوف يتم إجرائها لها.

وقال مصطفى محمد، والد الطفلة شروق: "الحمد لله على نعمة وجود الرئيس السيسى الذى لا يتأخر عن جموع المصريين"، مضيفا أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة تواصلت معه منذ الصباح الباكر لتوجيه الطفلة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى. وتابع: "حاليا سترسل وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقل شروق للمستشفى وإجراء الجراحات والقسطرة المطلوبة".

وأضاف والد الطفلة شروق: "ابنتى تعانى من وجود ثقبين فى القلب منذ ولادتها وهى الآن تبلغ من العمر 6 سنوات ولم تذهب للمدرسة ولديها مشاكل فى التنفس وفى حالة صعبة.

وتابع: "تابعت مع عدد كبير من الدكاترة الحالة وفى النهاية أكدوا أنها تحتاج لتدخل جراحى عاجل وهو ما استجاب له الرئيس فى وقت لا نملك فيه أى ماديات تمكنا من إجراء الجراحة".

وأضاف: "نتعشم فى الشفاء وأن تعود شروق لطبيعتها وتذهب للمدرسة مثل باقى الأطفال مضيفا نوجة كل الشكل لقيادات الدولة على مجهودهم فى التواصل وتوفير الرعاية بعد توجيهات الرئيس".

وأوضح والد شروق: "ابنتى عندها 6 سنوات من الفشن بمحافظة بنى سويف وتعانى من ثقبين بالقلب الأول أغلق والثانى مازال موجود وهى تعانى بسببه واليوم وجدت اتصال من رئاسة مجلس الوزراء الساعة الثامنة صباحا يطلب منى بالتحرك إلى مستشفى الجامعة ببنى سويف وعندما تصل هناك كلمنى وسوف يتم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بعلاج بنتى".

وأضاف مصطفى والد شروق: "أنا سعيد جدا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب للاستغاثة الخاصة بى وأصدر تعليماته بسرعة التدخل وعلاجها على الفور الرئيس السيسى هو إنسان فى المقام الأول قبل أن يكون رئيس لنا وهو يشعر بنا ويشعر بمعاناتنا وأننى أتقدم بخالص الشكر له على ما قدم فهو الرئيس الأب هو الرئيس الإنسان وأنا أدين بحياتى للرئيس السيسى".