البرازيل تسجل 697 وفاة جديدة بكورونا و50909 حالة إصابة

رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن السلطات سجلت 50909 حالات إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات بالبلاد منذ أوائل سبتمبر، إضافة إلى 697 وفاة جديدة.