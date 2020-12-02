الأنبا يواقيم يطيب رفات الشهيد أبو سيفين بكنيسة مارجرجس غرب الأقصر.. صور

صلى العشية الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، وتم خلال العشية تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، وذلك بحضور القس بسطوروس لويز كاهن الكنيسة، والقس هدرا لطفي، والقس قزمان دميان، والقس أنطونيوس صدقي، والقس يونان جوهر، آباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والشعب القبطي.

يذكر أن الكنيسة تحتفل بثلاثة تذكارات سنوية للشهيد العظيم "فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين" يأتي عيد استشهاده في اليوم الخامس والعشرين من شهر هاتور الموافق الرابع أو الخامس من شهر ديسمبر وعيد تكريس أول كنيسة على اسمه في "قيصرية الكبادوك" في الخامس والعشرين من شهر أبيب الموافق أول أغسطس وتم تكريس كنيسته الأثرية بمصر القديمة بعد ذلك في نفس هذا التذكار وتذكار وصول ذخيرة من رفات الشهيد في اليوم التاسع من شهر بؤونه الموافق السادس عشر من شهر يونيو.