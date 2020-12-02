الأمين العام للناتو يؤكد استعداد الحلف للتغيير وبدء حملة الإصلاح

وكالات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبيرج أن حلف الناتو مستعد للتغيير وبدء حملة الإصلاح، وصرح ينس ستولتنبيرج، بأنه على الرغم من تشخيص إصابة الحلف بالموت الدماغى العام الماضى، إلا أن الناتو مستعد للتغيير بعد أن أجرى وزراء الخارجية مناقشاتهم الأولى بشأن تقرير جديد يحدد أفكار الإصلاح.

وقال ستولتنبيرج للصحفيين إن "وثيقة مكونة من 67 صفحة تسلط الضوء على أن الناتو تحالف لا غنى عنه، لكنه أيضا في حاجة إلى مواصلة التغيير، وهذا بالضبط ما نقوم به"، وأضاف أنه "من بين ما يقرب من 140 اقتراحا ملموسا لكيفية إعادة تشغيل الحلف، هناك طرق لتعزيز دوره كمكان يتشاور فيه الحلفاء مع بعضهم بشأن القضايا ذات الأهمية المتبادلة".

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية، يأتي هذا بعد أن اتهم بعض الحلفاء آخرين بتجاهلهم بشأن قرارات أمنية رئيسية، مثل التوغل التركي في شمال سوريا العام الماضي، وكانت هذه الخطوة هى التى دفعت الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى القول إن الناتو يعانى من "موت دماغى" منذ حوالى عام، ولم يكن هو القائد الوحيد الذى شكك فى لياقة المنظمة.