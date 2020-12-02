اليوم السابع
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استمرار رش وتطهير الشوارع والمنشآت لمواجهة كورونا فى البحيرة.. صور

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:51 ص
استمرار رش وتطهير الشوارع والمنشآت لمواجهة كورونا فى البحيرة.. صور رش وتعقيم
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

يأتى ذلك بالإضافة إلى تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وتشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وادارة البيئة والطب البيطرى والإدارة العامة للمتوطنة.

 

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