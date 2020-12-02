ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان إلى 403 آلاف و311 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 403 آلاف و311 حالة، وذلك عقب تسجيل 2829 حالة إصابة جديدة.

وكان قد لقي نحو 100 عامل بالمجال الطبي في باكستان مصرعهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن نقص معدات الوقاية الشخصية التي يتم توفيرها للعاملين في الصفوف الأمامية لمجابهة الموجة الثانية من الفيروس.