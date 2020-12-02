إيران تسجل 13 ألفًا و621 إصابة و362 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13 ألفًا و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم /الأربعاء/ - : "إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 989 ألفًا و572 حالة من بينها 5 آلاف و828 حالة في وضع حرج".
وأضافت: "أنهم أيضًا تسجيل 362 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة 48 ألفًا و990 شخصًا"، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 678 ألفًا و54 شخصًا حتى الآن.
وأوضحت أن هناك 6 ملايين و212 ألفًا و694 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد حتى الآن.
إيران تسجل 13 ألفًا و621 إصابة و362 وفاة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 02:40 م
كورونا فى إيران - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13 ألفًا و621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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