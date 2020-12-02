إثيوبيا والأمم المتحدة تتفقان على وصول المساعدات الإنسانية لتيجراى

قال مسؤولان بالأمم المتحدة إن إثيوبيا والمنظمة الدولية توصلتا إلى اتفاق اليوم الأربعاء للسماح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إقليم تيجراي، حيث أعلنت القوات الاتحادية انتهاء عمليتها العسكرية ضد القوات المحلية.

وقالت آن إنكونتر مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا لرويترز إن الاتفاق تم توقيعه. وذكر مصدر بالأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمم المتحدة والحكومة شكلتا مجموعة لوجستية لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ولم ترد الحكومة الإثيوبية على طلبات للتعليق على الاتفاق.

ويعتمد عشرات الآلاف من الأشخاص على المساعدات الغذائية واضطروا للفرار من منازلهم في تيجراي.