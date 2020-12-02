ألمانيا يدعو تركيا للإفراج عن الناشط كافالا المسجون لدفاعه عن حقوق الإنسان

كتبت: هناء أبو العز

أوضح مركز ستوكهولم للحريات ان مايكل روث، وزير الدولة لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية الألمانية، حث تركيا على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح رجل الأعمال البارز والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا على الفور حسبما ذكر موقع تركيش منيت.

كافالا محبوس منذ ألف يوم، و مضى الآن ما يقرب من عام على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح عثمان كافالا، حيث وجدت المحكمة أن تركيا انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لأسباب سياسية.

وكانت دول غربية ونشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون دعوا إلى الإفراج عن كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكتوبر 2017 دون إدانة، وقالوا إن استمرار حبسه يشير إلى ضغوط من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء.

وبرأ القضاء كافالا و8 آخرين في فبراير من تهم تتصل باحتجاجات وقعت عام 2013 وهددت بالإطاحة بأردوغان حينما كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.