ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 17270 إصابة لتصل إلى مليون و84 ألفا و743 حالة.

وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 17 ألفا و123 حالة بعد تسجيل 487 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، أمس، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.

وأوضح أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

وسجلت السلطات الصحية الألمانية أمس، 13 ألفا و604 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.